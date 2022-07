Will Smith chiede scusa a Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar: "Mi dispiace" IL VIDEO

A qualche giorno dalle nuove dichiarazioni di Chris Rock, l'attore vincitore dell'Academy Award 2022 per King Richard per Will Smith ha rotto finalmente il silenzio sullo schiaffo agli Oscar, pubblicando sul suo canale YouTube un video-confessione di circa cinque minuti.

Nel filmato, che potete trovare all'interno dell'articolo, Will Smith commenta il deplorevole "schiaffo sentito in tutto il mondo", il gesto divenuto ormai celeberrimo con cui ha colpito il presentatore degli Oscar 2022 Chris Rock dopo che questi aveva preso di mira la moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, con qualche battuta di troppo. Il tutto, pochi minuti prima che Will Smith fosse convocato (questa volta ufficialmente) sul palco dell'Academy per ritirare il suo telefonatissimo Oscar come miglior attore.

Le scuse arrivano sotto forma di risponde a domande che i fan di Will Smith gli hanno inviato in questi mesi di pseudo silenzio stampa, del tipo: "Perché non ti sei scusato con Chris nel tuo discorso di accettazione?", "Dopo che Jada ha alzato gli occhi al cielo, ti ha detto di fare qualcosa?", "Cosa diresti alle persone che ti ammiravano prima dello schiaffo o alle persone che si sono dette deluse dal tuo comportamento?".

Ricordiamo che il prossimo film di Will Smith sarà Emancipation, nuova regia di Antoine Fuqua distribuita da Apple TV+: il film, che racconta la vera storia di uno schiavo che fuggì dalla sua prigionia per unirsi all'esercito dell'Unione, non ha ancora una data d'uscita.