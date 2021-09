Will Smith, la rivelazione: 'Io e Jada Pinkett abbiamo un matrimonio aperto'

Will Smith e Jada Pinkett hanno fatto parlare di sé un bel po' nel corso dell'ultimo anno: i due attori sono stati protagonisti di una delle scene più chiacchierate dell'ambiente gossipparo hollywoodiano, quando Pinkett ha confessato in diretta il suo tradimento. Ma come stanno oggi le cose nella coppia?

Stando agli ultimi aggiornamenti, i due sembrerebbero aver trovato un loro equilibrio: nel corso della stessa intervista in cui Smith ha ammesso di aver sempre voluto i ruoli assegnati a Tom Cruise, infatti, l'attore ha parlato della sua vita privata raccontando del rifiuto della monogamia da parte di sua moglie e della scelta di portare avanti un matrimonio aperto.

"Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale.... Jada viene da una famiglia che è piena di relazioni non convenzionali. Quindi è cresciuta in maniera molto diversa rispetto a quella in cui sono cresciuto io" sono state le parole della star di Io Sono Leggenda e Men in Black.

L'attore ha poi proseguito: "Ci sono state discussioni senza fine su cosa intendessimo per perfezione. Qual è il modo migliore di interagire come coppia? Per gran parte della nostra relazione abbiamo scelto la monogamia, senza però intenderla come unica via per la perfezione. Il matrimonio non può essere una prigione... Non consiglio la nostra strada a nessuno, ma la libertà e la fiducia che ci siamo concessi a vicenda per me corrisponde alla più alta definizione di amore".

Speriamo che Will e Jada siano in grado di mantenere questo delicato equilibrio! Situazione sentimentale a parte, comunque, qualche giorno fa vi abbiamo mostrato l'incredibile camper di Will Smith.