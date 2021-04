Will Smith, il ritratto è tutto da ridere: 'Solo acquirenti realmente interessati'

Chiunque nutra una certa passione per il cinema e sia dotato di talento artistico avrà probabilmente tentato, almeno una volta nella vita, di ritrarre fedelmente qualcuna delle proprie star preferite: non sempre, però, le ciambelle riescono con il buco, come dimostra l'ultimo ritratto postato sui social da Will Smith.

La star di Io Sono Leggenda ha infatti condiviso tramite i propri account Facebook e Instagram un'opera un cui vediamo raffigurato proprio il suo volto... Almeno secondo le intenzioni dell'autore! La riuscita, infatti, non pare essere di quelle ottimali.

Fronte sporgente, occhi decisamente troppo distanziati, denti che sembrano necessitare urgentemente dell'intervento di un dentista: non manca proprio niente al ritratto del povero Will, pubblicato non il palese intento di essere una caricatura dell'ex-star di Willy, il Principe di Bel-Air. Smith, dal canto suo, sembra aver trovato la cosa piuttosto divertente: "Solo acquirenti seriamente interessati" ha scritto l'attore, ripetendo le parole dell'autore del ritratto. Insomma, cos'aspettate? Prenotatevi il prima possibile per ricevere la vostra opera d'arte!

Nei commenti, ovviamente, troviamo le risposte di numerosi colleghi di Smith, che non mancano di rimarcare la somiglianza tra il volto rappresentato dall'artista e quello dell'attore. Disavventure artistiche a parte, comunque, il 2020 sembra esser stato un ottimo anno (professionalmente parlando) per il nostro: è di Will Smith il film con il maggior incasso dello scorso anno.