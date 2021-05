Will Smith ritorna in palestra: 'É giunto il momento di rimettersi in forma'

Nei giorni scorsi Will Smith ha pubblicato sui social una foto in cui si mostra particolarmente fuori forma. L'attore 52enne ha dichiarato di non essere mai stato in condizioni fisiche tanto pessime ma a quanto pare, ha deciso di ritornare in palestra per poter buttare giù i kg di troppo.

Con un nuovo scatto pubblicato sul suo profilo, Will Smith si mostra in palestra, pronto per tornare ad allenarsi dopo mesi di bagordi: "Ho indossato la mia maglietta e sono tornato in palestra. Rimettiamoci in forma".

Le immagini del suo fisico imperfetto lo hanno reso ancora più amato dal pubblico che ha visto in lui un uomo comune e non la solita star di Hollywood con un corpo invidiabile. Sono stati moltissimi i commenti di vicinanza all'attore e molti di più sono stati i video dedicati agli scatti di Will Smith con il pancione in mostra. Sembra però che Will Smith abbia finalmente deciso di riprendere in mano le redine della sua vita e di rimettersi in forma, probabilmente in vista del suo prossimo impegno cinematografico.

Questo appena trascorso non deve essere stato un anno facile per l'attore, non tanto sul piano professionale, quanto più su quello personale. Will Smith ha infatti scoperto in diretta tv di essere stato tradito da sua moglie. Jada Pinkett Smith ha infatti rivelato di aver avuto una relazione con il cantante August Alsina in un periodo di crisi in cui i due coniugi erano separati.