Will Smith, finalmente risolta la causa legale di King Richard: tutte le novità da Warner

Secondo quanto riportato da The Wrap, Will Smith e Warner Bros hanno risolto la causa legale che avrebbe potuto bloccare i lavori per King Richard, nuovo biopic dedicato al padre delle celebri tenniste Venus e Serena Williams.

Lo scorso giugno, TW3 Entertainment e Power Move Multimedia hanno intentato una causa per la presunta violazione di un contratto contro la Overboork Entertainment di Smith, Warner Bros, lo stesso Richard Williams, suo figlio Chavoita LeSane, e la casa di produzione Star Thrower Entertainment.

La disputa riguardava i diritti dell'adattamento di "Black and White: The Way I See It", la biografia su Richard Williams uscita nel 2014, ma le parti sono giunte ad un accordo e ora i lavori potranno continuare come previsto in vista dell'uscita fissata al 19 novembre 2021.

Diretto da Reinaldo Marcus Green su una sceneggiatura di Zach Baylin, il biopic racconta appunto la vita reale del padre delle sorelle Williams, che pur non avendo alcun background nel mondo del tennis decise che le sue due figlie sarebbe diventate delle tenniste.

Richard Williams sarà interpretato da Smith, mentre Saniyya Syndey e Demi Singleton vestiranno rispettivamente i panni Venus e Serena. Troveremo nel cast anche Liev Schreiber, Jon Bertnhal e Dylan McDermott.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Will Smith è rientrato nella classifica degli attori più pagati del 2020 diffusa di recente da Forbes.