Will Smith riparte da Brilliance, primo progetto dopo lo schiaffo Oscar: tutti i dettagli

Da quello schiaffo a Chris Rock rimasto famoso agli Oscar 2022, Will Smith si è visto bloccare o cancellare un buon numero di progetti. Da allora non era al lavoro su nulla, ma ora potrebbe ripartire dallo sci-fi Brilliance su sceneggiatura di Akiva Goldsman, già dietro a suoi grandi classici come Io sono leggenda, Hancock e Io, Robot.

I fatti d’inizio anno occorsi alla Notte degli Oscar sono noti a tutti e non sono oggetto d’interesse, almeno in questo caso. Se non per dire che Brilliance potrebbe diventare effettivamente il primo punto di ripartenza per la carriera di Will Smith, totalmente paralizzata da una buona metà di anno dopo l’ondata di stop e cancellazioni per Will Smith volute dalle principali major. Di Brilliance si parlava in realtà già nel 2019 e il progetto è addirittura in sviluppo dal 2014. Ma ora potrebbe muoversi qualcosa in più.

Per ora, Will Smith figura solo come produttore per Paramount Pictures in quello che dovrebbe diventare il primo lungometraggio narrativo del regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Già Premio Oscar per i cortometraggi documentari Saving Face e A Girl in the River, che di recente ha diretto due episodi della serie Ms. Marvel per i Marvel Studios. Questo suo nuovo sci-fi invece è tratto dal romanzo di Marcus Sakey e sarà adattato su script da Akiva Godlsman.

Proprio il nome di Goldsman potrebbe far pensare all’intenzione, da parte di Smith, di rivestire anche i panni del protagonista, considerato che lo sceneggiatore gli è stato al fianco in tutti i suoi principali progetti nel campo della fantascienza e del cinecomic: su tutti Io sono leggenda, Hancock e Io, Robot. Il progetto immagina un futuro in cui l’1% della popolazione nasce con poteri fuori dal comune, ma a causa di questo viene etichettata come “anormale” e monitorata da vicino dal governo.

Se Smith dovesse firmare per recitare, interpreterebbe l'agente del Dipartimento di Analisi e Risposta Nick Cooper, incaricato di rintracciare e porre fine ad anomalie criminali che usano i loro poteri per il male. L'agente stesso è un anormale, con un dono per l'analisi predittiva che gli permette di vedere cosa accadrà prima che accada e di reagire preventivamente. Mentre si infiltra in un gruppo radicale di Brillanti che intendono incitare a una guerra civile, gli viene ordinato di dare la caccia a John Smith, l'anomalia più sfuggente e pericolosa. Come dirà uno degli anormali a cui sta dando la caccia: "Non puoi fermare il futuro. Tutto quello che puoi fare è scegliere da che parte stare”.

Una via di mezzo fra Blade Runner 2049 e il classico Minority Report, le buone premesse ci sono tutte.