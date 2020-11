Will Smith rifiutò di baciare un altro attore sul set: ecco come reagì Ian McKellen

Sappiamo che Will Smith si è rifiutato di baciare un collega sul set di 6 gradi di separazione ormai da molto tempo, ma è solo di recente che Ian McKellen è tornato a parlare della sua esilarante reazione all'iniziale presa di posizione della star di Men in Black.

"Arrivò per la lettura con un enorme entourage - la sua famiglia, il suo agente, il suo pubblicitario, il suo insegnante di recitazione, la sua tata. Era un ammaliatore e un bravo attore. Ma ha fatto una cosa sciocca: si è rifiutato di baciare un altro ragazzo su schermo, nonostante facesse parte della sceneggiatura", ha raccontato l'attore britannico (via CheatSheet), che nel 1988 si è dichiarato pubblicamente omosessuale e ha iniziato la sua lotta contro le discriminazioni. "Ecco perché, durante un'anteprima, l'ho incontrato in pubblico fuori dal cinema e gli ho dato un grande bacio sulle labbra."

Nel dicembre del 1993, lo stesso anno di uscita della pellicola, lo stesso Smith ammise: "È stato molto immaturo da parte mia. Stavo pensando: ' Cosa penseranno di questa cosa i miei amici di Philadelphia?' Non ero abbastanza stabile emotivamente da impegnarmi artisticamente in questo aspetto del film... Questa è stata una lezione preziosa per me. O lo fai o non lo fai."

Per altre curiosità, vi rimandiamo ai record del box-office stabiliti da Will Smith nel corso della sua carriera. A proposito di McKellen, ricordiamo che il leggendario interprete di Gandalf e Magneto l'anno scorso è apparso al fianco di Helen Mirren ne L'Inganno Perfetto.