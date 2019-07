Will Smith ricorda Rip Torn, con cui recitò nei primi due Men in Black

Rip Torn è morto nella notte all'età di 88 anni e ovviamente gli amici e i colleghi che hanno avuto l'occasione di lavorarci insieme hanno immediatamente invaso le piattaforme social per esprimere i loro tributi.

Tra questi non poteva mancare anche Will Smith che con Torn condivise lo schermo nei film Men in Black nel 1997 e Men in Black II nel 2002 entrambi diretti da Barry Sonnenfeld e dove interpretavano rispettivamente l'Agente J e l'Agente Z. L'attore ebbe anche un cameo in Men in Black 3 ma non nella parte di Zeta ma in quella di un alieno presente al funerale di quest'ultimo.

Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Smith ha scritto un semplice anche se affettuoso nel suo gioco di parole "R.I.P. Rip".

La saga cinematografica di Men in Black continuerà al cinema in Men in Black: International, con protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson e con ancora Emma Thompson di ritorno dal precedente capitolo con Will Smith. La pellicola sbarcherà nelle sale italiane il prossimo 25 luglio mentre negli Stati Uniti è già uscita il 14 giugno scorso con recensioni non proprio positive da parte della critica e un incasso abbastanza deludente di 72 milioni di dollari in patria, ai quali vanno aggiunti i 162 milioni racimolati nei mercati internazionali che fanno lievitare il totale a 235 milioni di dollari. A fronte di un budget di 110 milioni di dollari circa, si può dire tranquillamente che la pellicola non risulterà un flop, anche perché era andata già in pari ancora prima di approdare in sala grazie agli accordi di sponsorizzazione con i vari marchi presenti nel film.

Will Smith invece è reduce dal successo planetario del remake in live-action di Aladdin dove dà vita al Genio della lampada; il film è anche il suo più grande successo al botteghino in carriera, grazie agli oltre 923 milioni di dollari incassati nel mondo dal film.