Will Smith ricorda l'assurda dieta per perdere peso: 'La mia pressione era bassissima'

Il mondo di Hollywood è terreno fertile per le diete più bizzarre plasmate dalle star. E tra queste ci sono anche quelle seguite da Will Smith prima per prendere e poi per perdere peso: il trasformismo stava per costare davvero molto caro all'attore, star di Bad Boys.

Will Smith è il volto del Genio della Lampada nel live-action di Aladdin: un ruolo molto apprezzato da parte del pubblico in quanto rispecchia alla perfezione l'ironia e l'energia propria del Genio, spingendo il fandom e la critica a confermare la presenza di Smith come Genio anche per un sequel di Aladin. Proprio a causa dell'incredibile successo del live-action Disney, l'attore si "lasciò andare" affidandosi a una bizzarra dieta a base di alcol (molto alcol) e muffin. Alimentandosi a vodka e dolcetti, dunque, l'attore prese parecchio peso arrivando al limite proprio come dichiarato da Will Smith stesso.

Deciso a dimagrire, Will Smith non mangiò nulla per dieci giorni. Il risultato fu devastante per la salute dell'attore: "Stavo svenendo - racconta l'attore - perché stavo ancora assumendo le mie pillole per la pressione. Ho scoperto così di avere la pressione pericolosamente bassa". Dopo questa brutta esperienza, l'attore ha compreso come una dieta tanto restrittiva non dovrebbe essere seguita senza l'assistenza di uno specialistica. Speriamo che Will Smith abbia imparato la lezione!

Ciò che sembra più probabile, al momento, è che l'attore potrebbe non dover più festeggiare con alcol e muffin perché pare che il sequel di Aladdin sia più lontano di quanto si immagini.