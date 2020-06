Will Smith re del box-office: ecco tutti i record stabiliti dalla star

Per via della chiusura dei cinema a causa della pandemia di Coronavirus, Bad Boys for Life è rimasto il film del 2020 con il più alto incasso, con un totale di 419 milioni di dollari. Grazie a questo successo Will Smith torna ad essere una delle star del box-office, ruolo spesso ricoperto all'apice della carriera per diversi anni.

Quella vetta Smith l'ha toccata tra gli anni '90 e i 2000, con un record che tuttora rimane imbattuto: il numero di successi consecutivi da oltre 100 milioni di dollari al botteghino negli Stati Uniti. Sono ben otto i film consecutivi che l'attore ha inanellato in questa classifica, da Men in Black II passando per Bad Boys 2, I, Robot, Shark Tale, Hitch, La ricerca della felicità, Io sono leggenda e Hancock. Da Sette anime in poi questa serie si è interrotta, dando inizio ad un sostanziale declino per Smith.



Ora Bad Boys for Life ha segnato un altro record per Will Smith, ovvero quello del film con il più alto incasso nel week-end d'apertura a gennaio oltre al più alto incasso lordo in generale nel mese di gennaio.

Record simili erano stati raggiunti da Io sono leggenda nel 2007 ma il film venne presto spodestato qualche anno dopo da Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato.

Durante la quarantena la moglie Jada Pinkett Smith ha dichiarato di non conoscere il marito, e di aver scoperto molte più cose di lui in questi mesi di lockdown.

