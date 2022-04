Will Smith, quali sarebbero stati i suoi prossimi film?

Ormai sono settimane che non si parla d'altro: lo schiaffo di Wiill Smith a Chris Rock è diventato il simbolo di questi Oscar 2022. Un atto che non solo ha portato l'attore a dimettersi dall'Academy, ma che gli è costato anche diversi ruoli: quali? Scopriamolo insieme.

A inizio Aprile la Sony e Netflix hanno preso le distanze dell'attore, che avrebbe dovuto recitare in due film prodotti dalle società in questione. Con la Sony, infatti, Smith avrebbe dovuto girare Bad Boys 4, che è stato invece sospeso. Si sarebbe trattato del quarto sequel di un franchise che vedeva Will Smith protagonista accanto a Martin Lawrence.

Con Netflix, invece, l'attore avrebbe dovuto collaborare in Fast and Loose, di cui erano già iniziate le riprese in Agosto. La pellicola, tuttavia, è stata piuttosto sfortunata. Infatti una settimana prima della Notte degli Oscar il regista David Leitch aveva abbandonato il progetto, e lo schiaffo di Smith a Rock avrebbe costituito il colpo finale, che ha costretto Netflix a mettere da parte Fast and Loose.

Ma la Sony e Netflix non sono le uniche case di produzione ad aver allontanato l'attore, perché a queste si aggiungerebbe anche Apple TV+, con cui Smith ha girato Emancipation. Il servizio non ha infatti fornito informazioni circa una data di uscita del progetto, che avrebbe invece dovuto essere già nota. Probabilmente la decisione del network è quella di temporeggiare, e considerando la situazione attuale di Smith, sembra la scelta più saggia.