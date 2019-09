Will Smith pronto allo scontro finale nel poster internazionale di Gemini Man

Paramount Pictures ha pubblicato un poster internazionale di Gemini Man, nuovo film diretto da Ang Lee con protagonista, in un'insolita doppia veste, Will Smith. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche americane dal prossimo 11 ottobre ma per il momento si sa ben poco di quello che racconterà il regista di Vita di Pi.

In Gemini Man, Will Smith interpreta una coppia di assassini identici, Henry Brogan e il suo clone Junior, che si ritroveranno uno contro l'altro a causa di un ex amico rivelatosi nemico e interpretato da Clive Owen. Un thriller che sulla carta sembra molto interessante e che segna il ritorno di Ang Lee dietro la macchina da presa, a distanza di tre anni da Billy Lynn - Un giorno da eroe.



Il cast, oltre a Will Smith e Clive Owen, comprende anche Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong. Si tratta di un periodo molto prolifico al cinema per Will Smith; dopo aver interpretato il Genio nel live action disneyano Aladdin, Smith tornerà sullo schermo con Gemini Man e nel 2020 con il terzo capitolo del franchise Bad Boys, intitolato Bad Boys for Life, al fianco dello storico collega Martin Lawrence, e diretto dai due registi belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Qualche giorno fa è stato pubblicato il poster IMAX di Gemini Man, film nel quale è stato fatto un grande uso di una CGI innovativa che ha migliorato sensibilmente la qualità estetica del film.