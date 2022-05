Will Smith profetico da Letterman prima degli Oscar: 'Tutto può finire in un solo secondo'

In questi giorni è arrivata su Netflix la nuova stagione di My Next Guest, talk-show di David Letterman, e c'è una delle puntate che sta facendo discutere più delle altre: quella dedicata al premio Oscar Will Smith.

L'intervista per il programma di streaming è stata ovviamente registrata diverse settimane prima del famigerato e chiacchieratissimo disastro con Chris Rock accaduto in mondovisione sul palco degli Oscar, ma in queste ore i fan hanno voluto etichettarla come 'profetica', soprattutto dopo aver ascoltato alcune particolari dichiarazioni della star riguardo l'impossibilità di proteggere la propria famiglia.

"La vita è così eccitante per me in questo momento, perché posso relazionarmi con le persone in modo diverso da come sono stato in grado di fare finora, soprattutto a causa del mio dolore. Sono davvero pronto a tuffarmi nel mio cuore in un modo che penso e spero possa essere gratificante e utile per la mia famiglia. Ma non puoi proteggere la tua famiglia in ogni momento, è un'idea semplicemente impossibile. La protezione e la sicurezza sono un'illusione. Devi imparare a convivere con la realtà che in qualsiasi momento, qualsiasi cosa può finire in un secondo."

E' davvero difficile non percepire l'amara ironia che si nasconde dietro queste parole: nello stesso momento in cui la carriera di Will Smith raggiungeva l'apice con la vittoria dell'Oscar, infatti, già ne stava iniziando la caduta a causa dell'attacco a Chris Rock, tant'è che oggi quasi tutti i film in produzione con protagonista Will Smith sono stati messi in pausa. In queste ore, comunque, il presidente della Sony Pictures Tom Rothman ha negato che Bad Boys 4 sia stato interrotto a causa di Will Smith.

La nuova stagione di My next guest needs no introduction con David Letterman è disponibile su Netflix: tra gli altri ospiti anche Billie Eilish e Ryan Reynolds.