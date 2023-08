Will Smith presidente degli Stati Uniti? Jada Pinkett Smith non lo voterebbe!

Lo schiaffo agli Oscar 2022 ha ancora una grande eco nella sua reputazione, ma Will Smith, oltre a sfornare film dopo film, è più deciso che mai nel perseguire la sua carriera politica. L'attore infatti mirerebbe a diventare presidente degli Stati Uniti d'America. La sua dolce metà, Jada Pinkett Smith, non sembra esserne molto convinta.

"Mia moglie ha detto in numerose occasioni: 'Diavolo, no', non sono sicuro di cosa intenda dire, ma è quello che ha detto", ha rivelato Will Smith in una recente intervista per Variety dal tono molto giocoso.

"Datemi 10 anni e ce la farò, a patto che riesca a infilare un campionato NBA prima di allora. Se guardo al panorama politico, penso che potrebbe esserci un futuro per me", ha poi aggiunto l'attore.

Ma qual è la reale ragione per cui Jada Pinkett Smith non avrebbe intenzione di sostenere il marito nella sua carriera politica? "Gli ho detto che non può candidarsi alla presidenza perché nessuno mi vuole come First Lady", ha dichiarato l'attrice. Il motivo del suo non-supporto non risalirebbe dunque a una mancanza di fiducia nei confronti dell'attore, quanto all'opinione del pubblico e dei votanti nei confronti della possibile futura First Lady.

Will Smith riuscirà a ottenere ciò che vuole, anche senza il supporto di Jada? Non ci resta che aspettare 10 anni per capirlo. Nel frattempo vi informiamo che Bad Boys 4 con Will Smith sta tornando.