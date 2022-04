Will Smith potrà ancora vincere un Oscar? Cosa significa l'espulsione dall'Academy

Nei giorni scorsi, come conseguenza del folle gesto che lo ha visto protagonista ai danni di Chris Rock sul palco degli Oscar 2022, Will Smith è diventato uno dei pochi ad essere espulso dall Academy: ma in cosa consiste esattamente questa punizione?

Nonostante la notizia dell espulsione di Will Smith dall Academy, infatti, le conseguenze per l'attore non saranno così clamorose: oltre a poter mantenere l'Oscar appena vinto per King Richard (un'opzione, quella della revoca, che secondo i rapporti è stata sul tavolo solo per pochissimo: e in effetti nella storia dell'Academy c'è stata solo una revoca, e ai danni di un film non di un individuo) Will Smith sarà ancora idoneo per essere nominato e vincere agli Oscar in futuro (perché essere membri dell'AMPAS non è una prerogativa per essere nominati agli Oscar; anzi, spesso accade il contrario, ovvero una persona nominata per la prima volta viene invitata ad unirsi all'associazione dall'anno successivo).

Tuttavia, qualora Will Smith dovesse essere nominato ancora o addirittura vincere un secondo Oscar, l'essere stato 'bannato' per dieci anni dagli Oscar gli precluderà la possibilità di accettare il premio né di persona né in collegamento. Eventualmente, il suo premio sarà ritirato da un suo rappresentate. Inoltre, non facendo più parte dell'associazione (ma Will Smith aveva già rassegnato le dimissioni, battendo l'Academy sul tempo) non riceverà più gli screeners dei film riservati ai membri dell'Academy e, di conseguenza, non potrà più votare per decretare le nomination e eleggere i vincitori degli Oscar.

Infine, l'anno prossimo non consegnerà il premio per la miglior attrice protagonista: una delle tradizioni più famose degli Oscar è quella che vede l'attore maschile vincitore dell'anno precedente premiare l'attrice vincitrice dell'anno successivo (e viceversa, con la migliore attrice che torna per premiare il miglior attore), ma agli Oscar 2023 la futura vincitrice della statuetta non la riceverà da Will Smith.

