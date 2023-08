Will Smith posta il principe di Bel Air, la reazione del figlio Jaden Smith è impagabile

La carriera stellare di Will Smith e il suo ruolo di attore iconico devono moltissimo ai suoi esordi nella serie tv Willy il Principe di Bel-Air, come dimostrato da un murales di un artista brasiliano ripostato da Smith sui suoi profili social e a cui il figlio Jaden Smith ha reagito a sua volta, prendendo in giro il genitore.

Will Smith ha spiegato di aver abbandonato il “metodo” nel suo percorso professionale a causa di ripercussioni infelici sulla sua vita personale. Di sicuro il lascito di Il Principe di Bel- Air non ha niente di spiacevole per l’attore di Philadelphia che, dopo aver ricondiviso un video di un murales in Brasile che lo ritrae nei panni del personaggio dello show televisivo, si è visto prendere in giro dal figlio che ha commentato il post social con un eloquente: “Questo è mio padre che flexa”.

La reazione del figlio non è stata l’unica. Anche Daphne Reid, zia del protagonista nel serial, ha detto la sua sull’opera d’arte e su quello che vi era rappresentato: “Uno dei miei artisti preferiti che ricrea il volto di uno dei miei amici preferiti”.

Vi lasciamo, in calce all’articolo, il bellissimo murales dell’artista che è solito usare la vegetazione intorno ai suoi lavori come parte integrante dei suoi dipinti.

Che si sia trattato di flexare o soltanto di rendere omaggio a un artista e allo stesso tempo a uno dei ruoli più ricordati di sempre per quanto riguardi l’attore di Men in Black, c'è da dire che le reazioni a Willy, nonostante gli anni passati, sono sempre vivaci e interessanti. A proposito dell’attore e dei suoi ruoli iconici, Will Smith ha assicurato che Bad Boys 4 sta arrivando.