Will Smith, il primo post dalle scuse è un meme esilarante: 'Io che torno sui social'

Le cose non sono andate al meglio per Will Smith da quando assestò quel sonoro schiaffo a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022. Diversi progetti bloccati e la scomparsa dai social, che per un membro dello star system non è cosa da poco. Ora fa il primo post dalle scuse e non poteva essere meme migliore.

L’ultimo segno di vita che avevamo avuto da parte di Will Smith a mezzo social era stato, alcune settimane fa, quel video definitivo di scuse in cui riapriva definitivamente – sperando di chiuderla per sempre – la questione Chris Rock. L’attore ha risposto alle domande dei fan e si è prodigato in ulteriori scuse nei confronti di Rock e soprattutto della famiglia, dopo quello schiaffo sul palco del Dolby Theatre poco prima di ricevere l’Oscar a Miglior Attore per King Richard.

In particolare, Smith ha anche ammesso di considerare insanabili alcuni rapporti ormai fratturati, come quello con l’amico di vecchia data Tony Rock, fratello di Chris. Prima di quel video solo un altro post di scuse scritte, venuto all’indomani dello schiaffo, quando la ferita era ancora fresca. Ora Smith tenta di riprendere in mano la propria visibilità – e sicuramente, cosa più importante, anche la propria vita – con un video che, va detto, ha un che di geniale.

Nel post che trovate in calce all’articolo si vede un piccolo scimpanzé tentare di ottenere le attenzioni di un gorilla, più e più volte. Ma quest’ultimo reagisce male. Scrive Smith, con fare autoironico e metatestuale: “Io che cerco di tornare sui social”. Il video è riuscito a strappare una risata generale, con molti – anche note star – che l’hanno commentato. Meno divertito il produttore degli ultimi Academy Awards, Will Packer, che ha dichiarato come non tornerà alla produzione degli Oscar.