Will Smith, il post su Instagram è una frecciatina a Jada Pinkett Smith? 'Notifiche off'

No, la vita privata di Will Smith non sta vivendo un periodo particolarmente sereno: l'eco dello schiaffo a Chris Rock è ancora ben lontano dall'esaurirsi, e sotto quest'aspetto non aiuta di certo il fatto che Jada Pinkett Smith abbia finalmente deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa a due anni da quella Notte degli Oscar maledetta.

Il resoconto di Jada Pinkett Smith, definito dalla star di Io Sono Leggenda come una sorta di sveglia per lui, ha evidentemente risvegliato anche la voglia dei fan e di quegli utenti social affamati di gossip di tornare a parlare dell'argomento: proprio a costoro (e all'ex-moglie?) sembra dunque esser dedicato il nuovo video postato da Smith stesso sul proprio profilo Instagram

Nel post vediamo il nostro Will intento a riposarsi beatamente in barca, il tutto mentre il telefono non smette di notificare l'arrivo di nuovi messaggi o commenti: una situazione che non sembra però stressare particolarmente l'attore de Il Principe di Bel-Air, che negli istanti successivi si mostra intento a godersi il mare, con tanto di caption che recita "notifiche spente".

Un modo per ribadire, evidentemente, che tutto questo chiacchiericcio non riuscirà a scalfire la sua serenità: sarà vero? Noi ci auguriamo di sì! Sempre Jada Pinkett Smith, intanto, si è detta scioccata dall'essersi sentita chiamare moglie da Will Smith.