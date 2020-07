Will Smith contro la polizia razzista: 'Mi hanno chiamato n***o più di dieci volte'

Will Smith è un attore da record e uno dei volti più famosi al mondo, ma a quanto pare alcuni poliziotti americani non fanno sconti a nessuno e in diverse occasioni hanno insultato anche l'attore di Filadelfia.

"Sono stato chiamato n***o dai poliziotti di Philly in più di dieci occasioni. Mi hanno fermato con molta frequenza, quindi capisco cosa significhi trovarsi in certe circostanze con la polizia", ha rivelato nel corso di un'intervista con l'attivista Angela Rye.

L'attore è nato e cresciuto nella città della Pennsylvania (come cantava nell'iconica sigla di Willy, il principe di Bel-Air) e purtroppo ha fatto esperienza in prima persona della politica poco inclusiva di certe figure istituzionali che hanno amministrato la città, ma in tutto ciò che è accaduto in seguito alla morte di George Floyd vede un barlume di speranza:

"Ci troviamo in delle circostanze uniche. L'intero pianeta ha sollevato la testa per dire alla popolazione afro-americana: 'Vi capiamo e vi sentiamo, come possiamo aiutarvi?'. Non è mai accaduto prima d'ora. Da parte mia mi impegno a garantire la mia eterna devozione nei confronti di una giusta evoluzione della mia comunità, del mio paese e del mondo, per ottenere l'armonia che sicuramente siamo in grado di raggiungere. Sono felice di vivere in questo periodo e di poter dare il mio contributo".

L'attore spera in un futuro migliore anche per i suoi figli. È infatti molto legato al suo ruolo di padre, come dimostrato nel documentario per Apple Tv intitolato Dads e nell'intervista con la moglie Jada Pinkett Smith.