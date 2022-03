Will Smith perderà l'Oscar? Le indagini proseguono, il verdetto è in arrivo

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è entrato di diritto nella lista dei 10 momenti più scioccanti della storia degli Oscar, ma nelle scorse ore è stato inserito anche nei registri dell'Academy, che ha avviato un'indagine ufficiale per chiarire le dinamiche e decidere eventuali provvedimenti.

In queste ore è stato rivelato che, dopo l'inizio dell'indagine, gli ufficiali dell'Academy si sono riuniti per una chiamata di emergenza riguardante il gesto dell'attore di King Richard, che come saprete si è precipitato sul palco e ha schiaffeggiato Rock dopo che il comico aveva fatto una battuta sulla moglie di Smith, Jada Pinkett Smith. Ora il dipartimento di polizia di Los Angeles è stato ufficialmente informato dell'incidente e ha rilasciato una dichiarazione: "Le entità investigative della polizia di Los Angeles sono a conoscenza di un incidente tra due persone durante il programma degli Academy Awards: l'incidente ha coinvolto un individuo che ha schiaffeggiato un altro", hanno aggiunto. “La persona coinvolta ha rifiutato di sporgere denuncia alla polizia. Se la parte coinvolta desidera un rapporto di polizia in un secondo momento, la polizia di Los Angeles sarà disponibile per completare un rapporto investigativo."

In una lettera aperta, l'Academy ha inoltre affermato che l'elaborazione dell'incidente richiederà del tempo prima che si possa giungere ad una conclusione definitiva e prendere una decisione sull'eventuale punizione da infliggere a Will Smith. La revoca dell'Oscar attualmente sembra improbabile (ma non da escludere), mentre l'espulsione dall'Academy è seriamente in ballo. Naturalmente vi terremo aggiornati. Nella lettera si legge che l'attore sarà giudicato in base alle leggi della California relative ai membri di organizzazioni senza scopo di lucro come l'Academy e in base a quanto stabilito negli standard di condotta dell'Academy stessa, e che il 'processo' richiederà 'alcune settimane'.

Jim Carrey si è scagliato contro l Academy per aver fatto finta di niente e omaggiato Will Smith con una standing ovation dopo quanto accaduto pochi minuti prima.