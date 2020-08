Will Smith perde i denti contro Jason Derulo: l'esilarante video diventa virale

Jason Derulo ha mettere fuori combattimento i due denti anteriori di Will Smith in un video esilarante per Tiktok nel quale l'attore ha cercato di insegnare al cantautore e ballerino statunitense come giocare a golf.

Sfortunatamente la star di Io Sono Leggenda è stata 'colpita in faccia' dalla mazza da golf, e la prevedibile conseguenza è tutta da ridere: guardate il filmato in calce all'articolo!

Ovviamente il video rappresenta una messa in scena per i social, semplicemente perché entrambe le star adorano uno scherzo fatto bene: Derulo, tra l'altro, ha accumulato un impressionante numero di nuovi follower sul social network TikTok grazie a questa pensata, e sebbene i due protagonisti della bravata non abbiano ancora ammesso niente, i fan sono convinti che i denti di Will Smith stanno benissimo.

A proposito di Will Smith: per lui è stata una settimana a dir poco interessante, dato che dopo aver risolto la causa legale per il film King Richard, cosa che gli permetterà di interpretare il padre di Venus e Serena Williams nel biopic, ha anche annunciato il reboot in chiave drammatica di Willy Il Principe di Bel-Air, al quale lavorerà in qualità di produttore.

Quali sono le vostre aspettative per i due progetti? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate qui sotto.