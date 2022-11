Will Smith si pente: 'Mio padre picchiava mia madre, non voglio essere così'

Dopo averlo rivisto nel primo trailer ufficiale di Emancipation, nuovo film di Antoine Fuqua in arrivo per Apple TV+, Will Smith è tornato a parlare degli Oscar 2022 in una recente intervista con Trevor Noah al “They Daily Show”.

Non sorprende che gran parte della discussione abbia riguardato l'ormai famoso momento degli Oscar 2022 in cui Will Smith ha schiaffeggiato il conduttore Christ Rock per una battuta che sulla moglie Jada Pinkett Smith. Tra le altre cose, Smith ha detto che spera davvero che Emancipation e gli altri membri del cast e tutta la troupe non saranno penalizzati dal suo gesto.

"L'idea che potrebbero vedersi negati degli Oscar a causa mia... mi sta uccidendo", ha detto Smith a Noah. “La cosa che mi ferisce è che queste persone sono venute da me e si sono fidate di me, spero che il loro lavoro venga onorato a prescindere dal giudizio su di me e sulle mie azioni e che i loro sforzi non vengano ignorati a causa di un'orribile comportamento che è solo mio", ha aggiunto Smith. L'attore ha anche alluso a problemi personali che hanno influito sulla sua capacità di giudizio, dicendo: “Non sai mai cosa sta passando qualcuno in un dato momento della sua vita…Dobbiamo solo essere gentili l'uno con l'altro. Quel momento per me è stato un sacco di cose, incluso un riflesso dell'abuso che mio padre infliggeva a mia madre quando ero bambino: quello non è l'uomo che voglio essere".

Per altri contenuti guardate il teaser trailer di Emancipation: il film uscirà su Apple TV+ dal 9 dicembre prossimo.