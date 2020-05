Will Smith, parla la moglie: 'Ho scoperto di non conoscere mio marito'

La quarantena ha messo le coppie di tutto il mondo davanti a una situazione nuova: la convivenza forzata praticamente ininterrotta, 24h su 24, senza lavoro o impegni di sorta a spezzarne il ritmo. Un sfida rischiosa insomma, anche per chi vive sotto lo stesso tetto da tanti anni come Will Smith e la moglie Jada.

La differenza, stando a quanto raccontato dalla signora Smith, si sente eccome: la donna ha infatti serenamente ammesso di aver dovuto accettare il fatto di non conoscere affatto l'uomo con cui è sposata da ben 23 anni.

"È una sfida, sei costretta a guardare le cose diversamente. Una delle cose che ho realizzato è che non conosco per niente Will. È stato come realizzare di essere sposata da vent'anni con qualcuno senza conoscerlo davvero, e senza che lui conosca davvero me. C'è un momento in cui nella tua mente crei delle storie e ti aggrappi a queste, a un'idea del tuo partner. Ora sto attraversando il processo di dover smontare tutte quelle storie su Will. Questa è l'intimità" ha spiegato Jada Prinkett Smith.

L'importante, insomma, è prendere la cosa con filosofia e imparare a conoscere anche lati finora inesplorati della persona con cui si vive da tanto tempo... Un rischio, ma al tempo stesso una grande occasione! Dal canto suo, invece, proprio Will Smith si era fatto vivo qualche tempo fa paragonando il coronavirus a Io Sono Leggenda.