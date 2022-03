Will Smith, parla Jim Carrey: 'Pubblico degli Oscar senza spina dorsale'

Jim Carrey non ci sta: secondo la star di Una Settimana da Dio da condannare non è solo il comportamento tenuto da Will Smith durante la Notte degli Oscar, ma anche quello di un pubblico che, invece di reagire in qualche modo, ha tributato all'attore una standing ovation in occasione della sua vittoria.

"La standing ovation mi ha disgustato. Hollywood è semplicemente senza spina dorsale, e questo a me sembra proprio indicare che non siamo più il club più cool" sono state le parole con cui Jim Carrey ha commentato il comportamento dei presenti, il tutto mentre il sindacato degli attori annuncia provvedimenti contro Will Smith.

Carrey ha poi proseguito: "Io avrei annunciato questa mattina stessa di voler fare causa a Will Smith per 200 milioni di dollari, perché quel video sarà ovunque per sempre, avrà il dono dell'ubiquità. Quell'insulto durerà un sacco di tempo. Se vuoi puoi urlarmi la tua disapprovazione dalla platea o scrivere qualcosa contro di me su Twitter, non puoi alzarti e andare verso il palco a schiaffeggiare qualcuno semplicemente per aver detto delle parole".

Parole di condanna che non lasciano spazio ad altre interpretazioni, quelle della star di Sonic: dall'altro lato della barricata, intanto, Jimmy Kimmel ha lodato Chris Rock per la sua reazione allo sconsiderato gesto di Will Smith.