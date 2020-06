Will Smith, la sfida di crescere un figlio: il documentario AppleTV+ sui papà di Hollywood

Apple TV+ ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Dads, nuovo documentario che firmerà il debutto alla regia di un film per Bryce Dallas Howard. In arrivo a breve nel catalogo del servizio streaming, esplora la vita da papà di diverse celebrità di Hollywood tra cui Will Smith.

Dads è descritto come un "sincero e spiritoso documentario che celebre le gioie e le sfide dell'essere genitori al giorno d'oggi. Con sei straordinari padri provenienti da tutto il mondo, il film offre uno sguardo in prima persona alle difficoltà dei genitori contemporanei attraverso interviste, filmati, video virali ed esilaranti testimonianze di alcune tra le celebrità più divertenti di Hollywood."

Oltre a Smith, come potete vedere nel trailer in alto, hanno partecipato allo show Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt. Il documentario include anche delle interviste ai padri della famiglia della regista: suo nonno Rance, suo fratello Reed e suo padre Ron Howard.

A proposito di Will Smith, vi ricordiamo che la star di Men in Black apparirà in Emancipation, nuovo thriller di Antoine Fuqua che lo vedrà nei panni di uno schiavo in fuga. Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutti i record del box office stabiliti da Will Smith.