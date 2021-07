Will Smith ha pagato di tasca sua i fuochi d'artificio di New Orleans per il 4 luglio

Che Will Smith ci tenga parecchio al 4 luglio è una cosa un po' scontata: oltre ad essere cittadino americano, l'attore ha visto proprio grazie ad Independence Day la consacrazione di una carriera in rampa di lancio, per cui è più che comprensibile che il nostro dia un valore aggiuntivo alla celebrazione della ricorrenza più sentita negli USA.

A 25 anni dall'uscita del film con cui Roland Emmerich fece arrabbiare l'esercito americano, però, il buon Will ha visto per la prima volta in pericolo i festeggiamenti per il 4 luglio: l'attore, attualmente di stanza a New Orleans per le riprese del suo nuovo film, ha infatti scoperto che l'amministrazione della città non avrebbe previsto spettacoli di fuochi d'artificio per il fatidico giorno.

Cosa fare, dunque? Rassegnarsi non è nel carattere dell'ex-Principe di Bel-Air, per cui meglio optare per la soluzione più pratica, per quanto dispendiosa: Smith ha infatti deciso senza batter ciglio di pagare di tasca propria lo spettacolo di fuochi d'artificio di New Orleans per il 4 luglio, sborsando ben 100.000 dollari perché il Giorno dell'Indipendenza venisse festeggiato a dovere.

Comprensibile? Esagerato? Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti il parere sulla reazione del nostro Will Smith all'eccessiva sobrietà dei festeggiamenti! Recentemente, intanto, abbiamo visto il ritorno del presidente di Independence Day in un nuovo spot.