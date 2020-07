Will Smith, occhio al computer! L'attore se la passa male in un video su TikTok

Povero Will Smith: all'ex-Principe di Bel-Air gira va evidentemente tutto storto in questo periodo, anche quando l'impresa in cui si cimenta è semplicemente quella di aiutare qualcuno a trasportare un pacco abbastanza pesante.

Niente paura, però: stavolta non si parla di vita reale e (speriamo, almeno!) il finale di questa disavventura era già stato calcolato e voluto dall'attore stesso. L'incidente di cui parliamo è infatti tutto da ridere ed è stato postato dallo stesso Will Smith sul noto social TikTok.

Nel video vediamo l'attore di Io Sono Leggenda piuttosto sicuro di sé nell'atto di invitare un ragazzo a lanciargli senza troppi scrupoli il pesante scatolo di un pc: "Non si preoccupi, abbiamo delle persone per questo" tenta di protestare l'interlocutore di Smith, ma l'attore insiste convinto di poter prendere al volo lo scatolo senza troppi problemi

Così sarebbe andata, probabilmente, se il povero Will non avesse rinunciato proprio nel momento in cui il ragazzo si sia fatto convincere a lanciargli il pc! Il video si ferma quindi proprio nell'attimo precedente all'impatto del pacco con la nuca dell'ignaro Will Smith, mentre in sottofondo parte l'iconica The Lion Sleeps Tonight dei The Tokens.

È sicuramente un bene, comunque, che in un momento del genere l'attore trovi la forza di ridere e far ridere: come tutti ricorderete, recentemente Will Smith ha scoperto il tradimento della moglie Jada Pinkett Smith.