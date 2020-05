Will Smith di nuovo nei Men in Black per la Wipe It Down Challenge su Tik Tok

La star di Bad Boys, Will Smith, ha rispolverato l'abito di Men in Black per partecipare alla Wipe It Down Challenge su Tik Tok. Smith ha scelto un altro dei suoi personaggi più iconici, dopo aver deliziato i fan con diversi contenuti riguardo il principe di Bel Air. La star aveva parlato in toni contrastanti riguardo i sequel del franchise MiB.

Nel video su Twitter si vede Will Smith che pulisce uno specchio nel quale compare per un attimo la sua versione in Men in Black.

Riferendosi ai sequel di Bad Boys invece Will Smith aveva dichiarato qualche mese fa:"Quello che abbiamo cercato di fare, che è stato davvero critico e importante per me, è stato non provare a rifare i vecchi film. Dovevi prendere in considerazione il tempo e come sarebbero cresciuti i personaggi. E la ragione per cui ci è voluto così tanto è perchè non volevo farli solo per guadagnare soldi".



Nella saga di Men in Black invece Will Smith interpreta l'agente J, novellino all'interno dell'organizzazione segreta che controlla l'afflusso di extraterrestri sul pianeta Terra. Nel primo film J è affiancato al veterano agente K, interpretato da Tommy Lee Jones.

Diretto da Barry Sonnenfeld nel 1997, il primo film di Men in Black è stato un enorme successo, tanto da generare altri sequel e uno spin-off, Men in Black - International, con Chris Hemsworth.

Su Everyeye trovate la recensione di Men in Black 3 e la recensione di Men in Black - International, l'ultimo capitolo del franchise.