Will Smith non ci sta: l'attore pronto a bloccare chi scherza sul tradimento della moglie

Le ultime settimane non sono state particolarmente facili per Will Smith, finito sotto la luce dei riflettori per il tradimento della moglie Jada rivelato in diretta TV davanti a milioni di fan. Ma come sta reagendo l'ex-Principe di Bel-Air a tutto ciò?

Generalmente sembrerebbe piuttosto bene: sui social il nostro Will è stato molto attivo negli ultimi giorni, facendosi vivo con alcuni video su Instagram e TikTok in cui lo vediamo anche abbastanza spensierato... Almeno finché qualcuno, nei commenti, non pensi bene di rivangare la faccenda!

È accaduto in un video postato su Instagram in cui la star di Io Sono Leggenda ha voluto mostrare una sessione di salto della corda dal punto di vista della corda, piazzando una camera su quest'ultima. Fin qui tutto bene, non fosse che nei commenti qualcuno abbia pensato di fare il simpatico suggerendo a Smith di stare attento a "non restare ingarbugliato", facendo riferimento al termine usato da Jada Pinkett Smith per descrivere la sua liaison con August Alsina (la moglie di Will aveva parlato di "entanglement", letteralmente "ingarbugliamento").

"Haha... Ok... Devo ammetterlo. Sei divertente. Ho deciso che ti bloccherò. Ma la battuta era divertente" ha risposto l'attore con il suo solito tono scherzoso ma, a quanto pare, sul serio deciso a prendere provvedimenti. Occhio, dunque: va bene scherzare, ma attenti a non oltrepassare il limite!