Will Smith: Netflix cancella anche Bright 2, il sequel del fantasy noir di David Ayer

Bright 2 era in lavorazione per Netflix già da qualche tempo, ma a quanto pare la piattaforma di streaming on demand ha definitivamente cancellato il sequel con Will Smith circa un mese dopo lo scandalo avvenuto sul palco degli Oscar 2022.

Tuttavia, secondo il giornalista di Bloomberg Lucas Shaw, la decisione di chiudere la produzione del film non sarebbe correlata al famigerato schiaffo a Chris Rock, che come conseguenza ha visto Will Smith bandito dagli Oscar per dieci anni. Il motivo della cancellazione di Bright 2 al momento è ancora sconosciuto, ma il film aveva avuto il via libera nell'ormai lontanissimo 2017, e gli aggiornamenti sulla produzione in questi anni sono stati pochi e ancor meno significativi.

In questi anni era stato annunciato che lo scrittore Max Landis non sarebbe tornato per il sequel a seguito di una serie di accuse di molestie sessuali e aggressione, con David Ayer, che aveva diretto il film originale, scelto per scrivere la sceneggiatura insieme a Evan Spiliotopoulos, famoso per la sceneggiatura del remake live-action Disney La Bella e la Bestia. Al momento non è noto a che punto fossero i lavori di Bright 2 prima della cancellazione.

Tuttavia è noto che, nei giorni scorsi, Netflix abbia stoppato i lavori di Fast & Loose, nuovo film originale che avrebbe visto Will Smith come protagonista principale. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.