Will Smith e Martin Lawrence uniti fino alla fine nel nuovo poster di Bad Boys For Life

Dopo aver visto i due protagonisti una azione nel primo trailer ufficiale di Bad Boys for Life, gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett tornano a mostrarsi nel nuovo poster ufficiale del terzo capitolo della saga action.

Potete trovare il poster italiano del film in calce alla notizia.

Interpretati dagli immancabili Will Smith e Martin Lawrence, i due dovranno tornare a collaborare per un'ultima, adrenalinica missione. Mente Marcus si è ritirato dalla lotta contro il crimine, infatti, Mike è ancora pronto a tutto e quando si ritrova in mezzo ad una situazione complicata è costretto a chiedere aiuto al suo amico. Lowrey e Burnett dovranno vedersela con l'ascesa del cartello della droga di Aemando Armas, un spietato criminale dal carattere provocatorio che non ha alcuna intenzione di farsi fermare dai due agenti.

Diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah e scritto da Peter Craig Joe Carnahan e Chris Bremner, Bad Boys For Life vedrà nel cast anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 23 gennaio.

Non è ancora chiaro se farà ritorno nella saga anche Gabrielle Union, al momento impegnata al fianco di Jessica Alba nella serie spin-off di Bad Boys L.A.'s Finest. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al video dietro le quinte di Bad Boys 3 pubblicato nei mesi scorsi da Will Smith.