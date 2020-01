Will Smith e Martin Lawrence torneranno anche per Bad Boys 4?

E' possibile che Martin Lawrence e Will Smith, che hanno aspettato diciassette anni per uscire con Bad Boys 3, prossimamente torneranno anche per un quarto capitolo della celebre saga action?

Ufficialmente non si sa ancora nulla, anzi la sinossi ufficiale e il marketing di Bad Boys 3 suggeriscono che il film in arrivo il 23 gennaio prossimo in Italia sarà a tutti gli effetti l'ultimo della saga, con la Sony che ha anche rinunciato al solito gioco di parole perfetto per un eventuale quarto titolo (Bad Boys 4 Life, ad esempio).

Ma dagli Stati Uniti, dove il film esce oggi per il pubblico dopo essere stato accolto molto positivamente dalla stampa, arrivano un paio di grandi indizi che indicano circa un possibile sequel.

Il primo - e ovviamente vi ricordiamo che l'articolo è contrassegnato come SPOILER - è rappresentato dal film stesso, che non ha esattamente una conclusione à la "questa è la fine del franchise". Anzi tutto il contrario, dato che Bad Boys for Life sembra particolarmente interessato ad organizzare avventure future per Mike Lowrey e Marcus Burnett, che si ritrovano a collaborare con una squadra di millennials superesperti di tecnologia. E non è che si resti molto sul vago a tal proposito, dato che il film termina anticipando proprio un possibile Bad Boys 4.

L'altro forte indizio è che la Sony aveva in precedenza un quarto film Bad Boys nel suo calendario di pubblicazioni, anche se bisogna risalire a quattro anni fa per trovarlo: allora, infatti, lo studio aveva programmato un Bad Boys 3 per febbraio 2017, e un Bad Boys 4 per luglio 2019. Ovviamente quei piani sono cambiati, ma vista l'accoglienza positiva dei colleghi statunitensi, qualora il film dovesse trovare riscontro anche a livello commerciale è abbastanza probabile che le due star possano tornare per un quarto capitolo.

Vorreste anche un quarto capitolo della saga? Ditecelo nei commenti.