Will Smith e Martin Lawrence in azione nelle nuove foto dal set di Bad Boys For Life

Bad Boys For Life dovrà fare a meno di Michael Bay, che alla fine ha deciso di passare il testimone a Adi El Arbi e Bilall Fallah. Nonostante la sua assenza al film non mancheranno di certo le scene d'azione, una delle quali è stata immortalata dalle nuove foto emerse dal set.

Come potete vedere sul sito di Just Jared, le immagini in questione mostrano Will Smith in azione con in mano una pistola. Ha partecipato alle riprese anche il suo collega Martin Lawrence per il reshoot di una scena che era stata già realizzata a gennaio.

Il film sarà incentrato su una nuova missione dei due protagonisti, che tenteranno il possibile per fermare il capo di un potente cartello della droga in rapida ascesa, ovvero Armando Armas. Killer a sangue freddo, vizioso e dal carattere provocatorio, il boss è mandato dalla madre ad uccidere i personaggi di Smith e Lawrence, che non molto tempo fa si sono mostrati con la prima immagine ufficiale. A capo dell'AMMO, l'organizzazione in cui militano Burnett e Lowery, troveremo una nuova direttrice, Rita, interpretata nel film da Paula Nunez.

Inoltre è stato recentemente confermato il ritorno di Theresa Randle nei panni della moglie di Marcus Burnett. L'attrice non appare sul grande schermo dal 2010, anno di uscita del suo ultimo film, Shit Year.