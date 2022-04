Will Smith manda Chris Rock nella forma astrale nel video parodia di Doctor Strange

Dopo aver visto il nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, qualche fan si è evidentemente lasciato ispirare per collegare una delle celebri 'mosse' dello Stregone Supremo ai recenti fatti di attualità che hanno visto coinvolti Will Smith e Chris Rock.

Nello specifico, l'utente di Reddit Rchaushesku ha pubblicato un video che mostra Will Smith salire sul palco degli Oscar 2022 indossando il lungo mantello rosso della levitazione di Stephen Strange per poi, arrivato di fronte a Chris Rock, sfoggiare le sue abilità di Stregone Supremo e spedire il comico nella forma astrale con l'ormai famoso schiaffo in mondovisione. Il video tutto da ridere è disponibile nel post in calce all'articolo.

Stephen Strange ha subito la separazione del corpo fisico dalla forma astrale per la prima volta in Doctor Strange, dopo aver incontrato l'Antico, che sarebbe diventata il suo mentore. Negli anni, questa tecnica è diventata un vero e proprio asso nella mani del supereroe mistico, che l'ha utilizzata recentemente anche durante gli eventi di Spider-Man: No Way Home (anche se con Peter Parker non sembra sortire gli effetti sperati). La tecnica è stata vista anche altre volte nell'MCU, in particolare quando lo stesso Antico ha separato il corpo di Hulk e la forma astrale di Bruce Banner durante una famosissima scena di Avengers: Endgame.

A tal proposito, secondo il regista Sam Raimi Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrerà le conseguenze di Avengers Endgame: il nuovo film del MCU, lo ricordiamo, uscirà dal 4 maggio nelle sale italiane.