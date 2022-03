Will Smith: Io sono leggenda 2, tutto quello che sappiamo! Innanzitutto, si farà?

Il sequel di Io sono leggenda è stato annunciato all'inizio di questo mese, mese che si era aperto in bellezza per Will Smith ma che dopo gli Oscar 2022 è diventato un incubo mediatico.

Lo schiaffo a Chris Rock sul palco del Dolby Theatre infatti rischia non solo di rovinare la reputazione dell'attore, ma anche di porre fine alla sua carriera nel circuito mainstream di Hollywood: l'Academy ha già avviato un'indagine ufficiale e ha promesso conseguenze severe per cercare di salvare la faccia, e la sensazione generale è che Will Smith andrà incontro ad una punizione esemplare (anche fosse solo per segnare un precedente ed impedire che in futuro si possano verificare un'altra volta situazioni simili).

Insomma l'apice della carriera di Will Smith rischia di diventare anche il fondo, e ovviamente i fan della star sono preoccupati. A tal proposito, cosa ne sarà di Io sono leggenda 2? Una star lanciatissima come Michael B. Jordan deciderà ugualmente di affiancarsi a Will Smith, anche se vorrà dire finire nell'occhio del ciclone? Difficile dirlo per il momento, dunque limitiamoci ai fatti: ecco tutto quello che sappiamo su Io sono leggenda 2.

Michael B. Jordan e Will Smith saranno protagonisti del film, nonché co-produttori.

La sceneggiatura sarà scritta da Akiva Goldsman, già autore del film originale.

La trama per adesso è sconosciuta, ma come vi abbiamo già raccontato il sequel è possibile col finale alternativo di Io sono leggenda, nel quale il protagonista sopravviveva: la scena venne girata e inclusa nell'edizione home-video. In alternativa, la storia potrebbe seguire due linee temporali: una nel presente con Michael B. Jordan, una nel passato (con Will Smith ringiovanito digitalmente come accaduto per Gemini Man di Ang Lee).

L'idea per il sequel è di Michael B. Jordan: la star di Creed e Black Panther l'ha proposta personalmente a Will Smith, che dopo un'iniziale titubanza l'ha definita 'un concept davvero interessante'.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.