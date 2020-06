Will Smith in lacrime davanti alla moglie: 'Mio padre mi picchiava'

La paternità è un tema centrale nella vita di Will Smith, e dopo aver partecipato al documentario di Bryce Dallas Howard intitolato Dads ha deciso di sedersi insieme alla moglie Jada Pinkett Smith per una profonda discussione all'interno del programma da lei condotto.

"Sono cresciuto in una famiglia in cui l'aggressione fisica era concessa. Ero un bambino educato e gentile, ma nonostante tutto venivo schiaffeggiato e picchiato da mio padre. Ho riportato ferite esteriori ma anche interiori".

Ciò ha condizionato in parte la vita dell'attore e nel talk show ammette con sincerità di aver avuto diversi problemi nell'affrontare il mondo con i valori ferrei impostigli dal padre: "Ad un certo punto iniziai a pensare solo a quanto mio padre fosse migliore di me. E ora toccava a me". Con la nascita dei suoi figli ha però capito di voler essere un papà perfetto per loro, di voler loro insegnare dei valori solidi ma senza utilizzare i metodi di suo padre.

Nel raccontare tutto ciò l'attore non ha potuto fare a meno di versare qualche lacrima, e successivamente di scherzarci sopra con la complicità della moglie, intenta a passargli i fazzoletti di carta. Nella lunga intervista i due hanno parlato della loro vita da genitori, una vita "piena di grandi soddisfazioni", e non sono mancati i contributi a video dei loro figli.

Nonostante i problemi evidenziati da Jada Pinkett Smith durante la quarantena, l'incontro si è concluso con i complimenti della moglie al marito per la sua bravura nel gestire i figli. Will Smith ha concluso dichiarando che nel mestiere di genitore "non ci sono regole, è più come se fosse qualcosa di artistico più che scientifico, ma amo ciò che stiamo dipingendo insieme". Potete guardare l'intera puntata cliccando sul link alla fonte.