Will Smith, Kareem Abdul-Jabbar duro sullo schiaffo: 'Brutto soprattutto per i fan neri'

Sullo schiaffo assestato da Will Smith a Chris Rock durante la scorsa Notte degli Oscar si è detto e scritto di tutto: l'ultimo a dire la sua è stato Kareem Abdul-Jabbar, che ha voluto analizzare l'accaduto sotto un altro punto di vista, vale a dire quello dei fan di Will Smith appartenenti alla popolazione nera.

Secondo Abdul-Jabbar, infatti, l'aggressione subita da Chris Rock (che, per inciso, qualche giorno fa ha ribadito di non volersi sentire una vittima) avrebbe fatto male in particolar modo ai fan neri della star di Io Sono Leggenda, da sempre pronti a guardare all'attore come a un individuo in cui identificarsi.

"Will Smith è una di quelle rare celebrità con cui gli uomini uscirebbero e su cui le donne fanno fantasie. Quindi, quando l'immagine di una celebrità del genere va in frantumi, per loro è dura. Questo fa male in particolar modo alle persone di colore. La popolarità di una Beyonce o di un Will Smith o di un Dwayne Johnson fa sentire tutte le persone di colore più a proprio agio con il colore della propria pelle. Ed è per questo che la caduta in disgrazia di Will Smith ha l'effetto di un asteroide sulla comunità nera. Non è giusto che siano loro a portare questo fardello, ma così stanno i fatti" sono state le parole dell'ex-cestista.

Parole sicuramente dure e tutt'altro che scontate, che non fanno che aggravare la posizione di Smith: nelle scorse settimane, ricordiamo, anche Jada Pinkett-Smith aveva invocato la pace tra i due attori dopo il brutto episodio degli scorsi Oscar.