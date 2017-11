Netflix: Will Smith e Joel Edgerton nel nuovo poster di Bright

Online è stato diffuso il nuovo poster di Bright , primo blockbuster targato Netflix e disponibile sulla piattaforma streaming dal 22 dicembre, con protagonisti. Il film è diretto dae sarà un poliziesco dai toni fantastici ambientato in un presente alternativo, scritto da

Bright racconta le vicende di una realtà alternativa nella quale convivono umani, orchi, fate ed elfi. Nel corso di un pattugliamento notturno due poliziotti molto diversi tra loro, Ward e Jakoby s'imbatteranno in una forza oscura che cambierà il futuro e il mondo in cui vivono.

Prodotto da Regency Enterprises e Overbrook Entertainment, Bright comprende nel cast Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.

Will Smith è reduce da due film usciti nel 2016, Suicide Squad, sempre diretto da David Ayer, e Collateral Beauty, per la regia di David Frankel. Per Joel Edgerton, dopo Loving nel 2016, si tratta del secondo film in uscita nel 2017, insieme a It Comes at Night di Trey Edward Shults. Nel 2018 lo vedremo anche in Red Sparrow di Francis Lawrence.