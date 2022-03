Will Smith e Jada Pinkett: storia di un matrimonio turbolento tra tradimenti e ceffoni

Lo scatto di ira di Will Smith agli Oscar ha riacceso i riflettori (mai per davvero sopiti) sul suo matrimonio con Jada Pinkett, l'attrice fuori dagli schemi che tra alti e bassi lo accompagna ormai dal 1997.

La coppia si è conosciuta nel 1995 e dopo due anni di fidanzamento è convolata a giuste nozze. Dalla loro unione sono nati Jaden Smith nato nel 1998 e Willow Smith nata nel 2000. I due attori insieme hanno fondato la Will and Jada Foundation, un'associazione che mira a supportare i bambini delle famiglie meno abbienti.

Il matrimonio di queste due star di Hollywood non è però stato sempre tutte rose e fiori, i due hanno affrontato momenti molto complessi nel corso della loro vita sentimentale, primo tra tutti la dipendenza di Jada Pinckett Smith da alcool e stupefacenti. Nel corso del luglio 2020 l'attrice ha anche parlato di una relazione avuta con il rapper August Alsina nel corso di un periodo di pausa di riflessione e lo stesso interprete di King Richard sembra non essere stato un compagno del tutto fedele. Le voci dei suoi presunti tradimenti si susseguono ormai da anni. Tra l'altro Will e Jada Smith hanno rivelato di avere una relazione aperta non troppo tempo fa.

Quanto avvenuto agli Oscar è dunque solo l'ennesimo capitolo di una relazione che ne ha vissute tante, e poco importa se Chris Rock non era a conoscenza dell'alopecia di Jada Pinckett Smitt, Will si è comunque sentito in dovere di far sapere al mondo quanto trovasse ingiuste quelle offese rivolte a sua moglie. Certo la sua reazione spropositata ha creato molte difficoltà all'Academy che ora si trova essa stessa ad indagare su quanto avvenuto e per tale ragione Will Smith rischia di perdere l'ambita statuina.