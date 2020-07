Will Smith e Jada Pinkett Smith, la coppia smentisce la relazione con August Alsina

In una recente intervista con The Breakfast Club, il cantante americano August Alsina ha affermato che Will Smith avrebbe dato il permesso per una sua relazione amorosa con la moglie Jada Pinkett Smith, la quale sarebbe andata avanti per diversi anni.

Queste le parole di Alsina durante la conversazione con la conduttrice Angella Yee: "Amo quelle persone letteralmente quanto la mia famiglia. Ho avuto una conversazione con Will riguardo alla trasformazione del loro matrimonio di cui hanno parlato più volte, e che manca di romanticismo. Mi ha dato la sua benedizione e mi sono dedicato completamente a quella relazione per anni della mia vita."

"Sono davvero molto amato e io provo molto amore per lei. Ho dedicato tutto me stesso a questa relazione. Ho dato tutto me stesso, così tanto che se morissi in queste momento saprei di aver dato me stesso a qualcuno."

Poche ore dopo l'uscita della notizia, i rappresentanti di Jada Pinkett Smith hanno negato categoricamente la veridicità di queste affermazioni, e lo stesso hanno fatto anche i rappresentanti della star di Men in Black al Sun.

Per quanto riguarda il grande schermo, nel prossimo periodo Smith sarà impegnato con le riprese di Emancipation, nuovo thriller di Antoine Fuqua in cui vestirà i panni di uno schiavo. Il film è stato acquistato in questi giorni da Apple per una cifra record.