Will Smith, Jada Pinkett Smith ha chiesto il divorzio? Altro 'schiaffo' per la star

Dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022, c'è un altro 'schiaffo' nell'aria per Will Smith: secondo i tabloid e le principali riviste di gossip, infatti, il matrimonio con Jada Pinkett Smith potrebbe essere agli sgoccioli.

Stando ad una fonte molto vicina alla coppia, Will Smith e Jada Pinkett Smith "hanno problemi da diversi anni, ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena". La misteriosa gola profonda ha anche aggiunto che "dallo scandalo degli Oscar, la tensione tra i due è palpabile". Che il famoso schiaffo e Chris Rock, dato proprio per "difendere la moglie", abbia paradossalmente contribuito ad allontanare le due star?

Qualora il divorzio dovesse concretizzarsi, poi, Whoopsie spiega che "si tratterebbe di uno dei peggiori divorzi nella storia di Hollywood, e probabilmente, per via delle numerose fortune accumulate dall'attore nel corso della sua carriera, rischierebbe di protrarsi persino più a lungo di quello tra Angelina Jolie e Brad Pitt". Secondo quanto riportato, il patrimonio del neo vincitore del premio Oscar per King Richard si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di dollari: tale cifra, secondo le leggi della California, dovrebbe essere divisa equamente con l'eventuale ex moglie. "Will ovviamente non vuole che ciò accada, ma ora come ora ha davvero poco da perdere", ha concluso la fonte.

E' importante precisare che al momento le voci non hanno trovato né conferma né smentita ufficiale dalla coppia o da rappresentanti, quindi continuate a seguirci per ogni aggiornamento.