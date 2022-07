Will Smith era intimo del fratello di Chris Rock: 'Ormai rapporto insanabile'

Ha fatto il giro del mondo il primo video di scuse condiviso da Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022. Nel filmato l'attore non si è limitato a scusarsi col comico, ma si è rivolto anche alla madre e al fratello Tony Rock. Con questo secondo aveva un rapporto fraterno, ma ormai teme sia irrecuperabile.

Sono dovuti passare diversi mesi prima che Will Smith trovasse il coraggio di mettersi a tavolino con un video di scuse a Chris Rock. Un primo post di assunzione di responsabilità, è importante segnalarlo, era pure uscito all’indomani della Notte degli Oscar, con un testo scritto da Smith nel quale si scusava nei confronti del comico. Ma ora, dopo mesi di riflessione che hanno coinvolto, fra le altre cose, un viaggio spirituale di Will Smith in India, l’attore ha affrontato ogni singolo punto della questione rispondendo alle domande e dipanando i dubbi dei molti, fra gli spettatori, che si erano fatti avanti chiedendo chiarimenti.

Oltre a scusarsi con il comico, Smith si è rivolto soprattutto a sua madre, che all’epoca aveva reso pubblica un’intervista nella quale spiegava come lo schiaffo al figlio fosse stato, in un certo senso, uno schiaffo morale esteso anche ai suoi intimi, ai suoi cari e a chi lo stava guardando da casa: “È come se avesse schiaffeggiato anche me con quel gesto”. Ma oltre alla madre di Rock, Smith ha voluto rivolgere parole di profondo rimorso nei confronti del fratello Tony Rock con il quale – così come con Chris in realtà, anche se non allo stesso livello – aveva un rapporto di grande amicizia, quasi fraterno.

Ma da che erano particolarmente intimi, ora Smith è molto pessimista sulla possibilità di ricucire il rapporto con Tony. Queste le parole di Smith: “Voglio scusarmi con la famiglia di Chris, in particolare con Tony Rock. Sapete, abbiamo avuto un ottimo rapporto. Tony Rock era il mio uomo e questo probabilmente è irreparabile”. Anni fa, Tony Rock e Will Smith hanno lavorato insieme nella sitcom All of Us, in cui Rock era un membro principale del cast, mentre Smith aveva co-creato lo show con la moglie Jada Pinkett Smith e aveva fatto da produttore esecutivo.

Il timore di Smith è dovuto al fatto che Tony si è (ovviamente) schierato fin da subito dalla parte del fratello ma soprattutto l’ha sostenuto enormemente nel corso dei mesi successivi e dei suoi molti tour e spettacoli comici. All’epoca, Tony dichiarò anche sullo schiaffo: "Mi mangia dentro ogni volta che lo rivedo: una persona cara che viene attaccata e non tu che non puoi fare niente a riguardo”. Togliere l’amicizia a Smith, a questo punto, potrebbe essere l’unica conseguenza definitiva.