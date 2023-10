Will Smith dopo l'intervista bomba di Jada Pinkett Smith:'Mi ha dato una sveglia'

Will Smith ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni dell'ex moglie Jada Pinkett Smith nella lunga intervista rilasciata al New York Times, nella quale si parla anche della loro unione e del caso mediatico degli Oscar 2022, quando l'attore colpì al volto in diretta mondiale Chris Rock dopo una battuta su Pinkett Smith.

"Quando stai con qualcuno per più della metà della tua vita si instaura una sorta di cecità emotiva e puoi perdere un po' troppo facilmente la sensibilità per le sue sfumature più nascoste e le sue sottili bellezze" ha dichiarato Smith.



Il memoir di Jada Pinkett Smith e le relative interviste connesse all'uscita sono ricche di rivelazioni, incluse quelle sul matrimonio con Will Smith. I due sono separati ormai da sette anni ed erano già separati all'epoca del fattaccio durante gli Oscar. Dopo lo schiaffo Jada Pinkett Smith rimase scioccata per essere stata chiamata 'moglie' da Will Smith, in considerazione del fatto che erano separati da anni.



Dopo aver sottolineato che la loro unione ha passato periodi davvero pesanti pur essendosi amati molto l'un l'altro, l'attrice - che ha confessato che la sua anima gemella è Tupac Shakur -ha dichiarato che, secondo il suo parere, il matrimonio con Will Smith abbia avuto problemi perché entrambi erano stanchi di riprovarci:"Penso che una volta arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci. Penso che fossimo entrambi ancora bloccati nella nostra fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l'altra persona. Ho fatto una promessa che non ci sarà mai motivo per noi di divorziare. Lavoreremo su qualunque cosa. E non sono stata in grado di infrangere quella promessa... Viviamo separatamente" .



Pinkett Smith ha svelato che Chris Rock le ha chiesto di uscire nel corso dell'estate:"Ogni estate uscivano notizie secondo cui io e Will stavamo per divorziare. E quest'estate in particolare Chris [Rock] pensava che stessimo per divorziare. Quindi, mi ha chiamata e mi ha praticamente detto 'Mi piacerebbe portarti fuori'. Io dissi 'Cosa intendi?' e lui 'Beh, tu e Will non state per divorziare?'. E ho pensato 'No, Chris, quelle sono solo voci'. Era sconvolto. E si è abbondantemente scusato e basta".