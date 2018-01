Overbrook Entertainment di Will Smith interrompe il rapporto di collaborazione con la Sony

Variety scrive che ladie lahanno posto fine alla loro collaborazione, non rinnovando un accordo che da molti anni legava le due società, in merito alla co-produzione e alla distribuzione di film. Dietro alla fine del rapporto tra le due società potrebbe esserci un terzo incomodo.

Overbrook Entertainment e Sony negli anni, con la stipula del first look deal, ovvero dell'impegno a realizzare un numero di film in un determinato lasso di tempo, hanno portato alla realizzazione di pellicole come Hitch, La ricerca della felicità, Hancock e Karate Kid - La leggenda continua.

Le voci che circolano parlano di un possibile nuovo accordo tra la Overbrook Entertainment e Netflix, visto anche il recente avvicinamento di Will Smith all'azienda in crescente ascesa. Con Netflix, Smith ha recentemente lavorato in Bright, diretto da David Ayer, regista che ha collaborato con Smith in Suicide Squad.

Tuttavia la rottura con Sony potrebbe essere dettata dalla volontà della Overbrook Entertainment di correre da sola e avere una libertà decisionale indipendente.

Will Smith ha recentemente affiancato Joel Edgerton in Bright dopo aver recitato nel 2016 nel cinecomic della DC, Suicide Squad, nel ruolo di Deadshot, e in Collateral Beauty di David Frankel, insieme a Kate Winslet, Edward Norton, Michael Peña, Keira Knightley e Helen Mirren.

La Overbrook Entertainment ha sede a Beverly Hills e iniziò la propria produzione tra il 1997 e il 1999. Smith e Lassister hanno scelto il nome Overbrook in onore della scuola che entrambi hanno frequentato, la Overbrook High School. La compagnia produce film, serie tv e si concentra in particolare su giovani artisti sconosciuti che vogliono emergere.