Will Smith interpreterà un boss criminale in Fast & Loose, nuovo thriller di David Leitch

Impegnato attualmente con le riprese di Bullet Train con Brad Pitt, David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) ha già messo in cantiere il suo prossimo progetto da regista, ovvero l'action-thriller Fast & Loose con protagonista Will Smith.

Stando alla descrizione riportata da Deadline, l'attore vestirà i panni di un boss criminale alle prese con un disturbo di memoria: "Affetto da una perdita di memoria a causa di un attacco, il leader di un'importante organizzazione criminale riunisce la sua crew e scopre che tutto non è come sembra. Quando John Riley (Smith) si sveglia senza memoria a Tijuana dopo essere stato lasciato a morire, segue una serie di indizi sulla sua identità scoprendo di aver vissuto due vite diverse: una come boss criminale di grande successo, circondato da belle donne, giocattoli costosi e uno stile di vita sontuoso, e l'altro come agente della CIA sotto copertura, ma con uno stipendio esiguo, nessuna famiglia o vita domestica e zero segni di successo. Il problema è che non riesce a capire quale delle due è la sua vera identità e, cosa più importante, quale vuole veramente vivere."

Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto ha già attirato l'attenzione di gran parte delle major di Hollywood tra cui Warner Bros., Paramount, MGM e Sony Pictures, oltre che di varie piattaforme streaming non meglio specificate.

Vi ricordiamo che prossimamente Smith apparirà anche in Emancipation, nuovo film di Antoine Fuqua che verrà distribuito da Apple TV+.