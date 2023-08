Will Smith si innamorò di una collega 79enne per colpa del method acting! 

Will Smith per anni è stato un attore di method acting, finchè, improvvisamente, non decise di abbandonare questo tipo di approccio molto estremo a favore di una tecnica emotivamente meno compromettente. Smith ha svelato il motivo per cui ha fatto questa importante scelta riguardo il suo lavoro.

Nel corso degli anni il method acting ha ottenuto una reputazione piuttosto controversa. Se in molti hanno potuto apprezzarne i frutti grazie al lavoro di attori come Daniel Day Lewis e Robert De Niro, in altre circostanze la vita sul set con interpreti che attuano questo metodo non risulta particolarmente semplice da gestire. Se in molti ne mettono in discussione l'effettivo valore morale, altri ne difendono l'uso parlando di una rappresentazione totale dell'arte attoriale.

Dopo lo schiaffo dato a Chris Rock nel corso della serata degli Oscar, la carriera di Will Smith è stata messa sotto la lente d'ingrandimento. Lo stesso attore ha raccontato di esser stato per anni un attore di "metodo" ma di aver deciso di abbandonarlo dopo aver rischiato di innamorarsi di una collega 79enne. “Con Six Degrees of Separation, ho avuto un assaggio dei pericoli di andare troppo lontano per un personaggio. Il mio personaggio era innamorato del personaggio di Stockard Channing. E in realtà mi sono innamorato di Stockard Channing" ha ammesso l'attore dichiarando poi di aver abbandonato questo approccio subito dopo.

