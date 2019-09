Will Smith nell'incredibile nuovo poster Imax per Gemini Man

Dopo aver assistito alle prodezze visive mostrate dal trailer ufficiale di Gemini Man, ecco che il nuovo film del visionario regista Ang Lee torna a mostrarsi in un nuovo prodigioso poster per il circuito Imax.

Nell'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, i due Will Smith protagonisti del film si incastrano in un gioco prospettico accompagnato dalla tagline: "Chi ti salverà da te stesso?".

La storia del film il celebre attore interpreterà ben due Henry Brogan: Henry è un esperto assassino che da un giorno all'altro si ritrova inseguito da un agente molto più giovane e scattante di lui in grado, apparentemente, di prevedere ogni sua singola mossa. Questo perché l'agente in questione altri non è che un clone di se stesso, più giovane di venticinque anni e quindi all’apice delle proprie abilità.

Dietro la taglia sulla testa al vecchio Henry potrebbe esserci una grossa organizzazione che governa i programmi di clonazione, e il protagonista dovrà capire perché lo vogliono morto.

Gemini Man, che arriverà l'10 ottobre prossimo nelle sale cinematografiche del circuito italiano, vede nel cast anche altri nomi illustri come Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong. Owen sarà il leader della summenzionata società di clonazione, mentre la Winstead sarà un'agente affiliata all'agenzia di spionaggio per la quale lavora anche il protagonista, e dunque sua alleata.

Il film promette un alto tasso di spettacolarità, dato che è stato realizzato con una CGI innovativa e girato con la tecnologia High Frame Rate.