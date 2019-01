Will Smith in azione nelle prime foto dal set di Bad Boys For Life

Come saprete, stavolta, le riprese del terzo episodio della saga di Bad Boys, titolato Bad Boys For Life, sono iniziate ufficialmente e dal set di Atlanta, Georgia arrivano le prime foto dal set del film.

Grazie a Just Jared vi mostriamo i primi scatti ufficiali dal set di Bad Boys For Life, che potete visionare cliccando nel link che trovate all'interno del tweet qui sotto. In questi scatti vediamo Will Smith in azione nei panni del personaggio di Mike Lowrey, 20 anni dopo l'uscita del precedente episodio datato 2003.

Questo nuovo episodio è incentrato sulla polizia di Miami e sul tentativo dell’unità speciale di incastrare Armando Armas (Jacob Scipio), a capo del cartello della droga. Armando è un killer a sangue freddo dall’atteggiamento viziato. È attento agli interessi del cartello, ma è anche spinto dalla madre a uccidere Mike (Smith).

A fare coppia, come allora, con Smith ci sarà Martin Lawrence. Joe Pantoliano riprenderà i panni del Capitano Howard. Con loro, nel cast, vedremo anche volti nuovi come Vanessa Hudgens, Charles Melton, Alexander Ludwig, Paola Nunez e DJ Khaled.

Il terzo episodio della saga verrà distribuito nei cinema a gennaio 2020.