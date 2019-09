Will Smith sarà il gangster di Harlem Nicky Barnes nel biopic di Netflix The Council

Will Smith interpreterà il gangster di Harmel Nicky Barnes nel biopic The Council, nuovo lungometraggio prodotto e distribuito dalla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Il film racconterà la vera storia di un sindacato criminale composto da sette uomini afroamericani che governarono Harlem dagli anni '70 fino ai primi anni degli '80. Il loro sogno era quello di creare una città-stato afroamericana autosufficiente, finanziata grazie agli introiti del mercato della droga.

Il film è incentrato sull'intrigo da corte shakespeariana che coinvolse il "re" del Consiglio, Nicky Barnes, soprannominato "Mr. Intoccabile "del New York Times, e tutti i diversi membri del gruppo che puntavano a prendere il suo posto. Barnes, scomparso nel 2012, è stato un boss del crimine americano, attivo a New York City dagli anni '70 e leader di un importante anello del traffico internazionale di droga, in collaborazione con la mafia italo-americana, fino al suo arresto nel 1978. Fu condannato all'ergastolo, e divenne un informatore federale.

Curiosamente ricordiamo che il personaggio venne interpretato dall'attore premio Oscar Cuba Gooding Jr. nel capolavoro American Gangster, firmato Ridley Scott, che però era incentrato sul rivale di Barnes, Frank Lucas, interpretato da Denzel Washington.

Prossimamente rivedremo Will Smith in Gemini Man di Ang Lee e in Bad Boys For Life, terzo e ultimo capitolo del franchise action in cui divide lo schermo con Martin Laurence. Per altri approfondimenti recuperate il trailer di Gemini Man e il trailer di Bad Boys For Life.