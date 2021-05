Will Smith, la sua foto in mutande fa il giro del web:'Sono in pessima forma!'

Will Smith ha pubblicato un'immagine sui social in cui rivela la sua forma fisica non proprio impeccabile, e l'attore l'ha ammesso nella didascalia, rivolgendosi ai suoi fan. Da diverso tempo i membri della famiglia Smith finiscono periodicamente sui giornali, dalla relazione extraconiugale di Jada Pinkett alle dichiarazioni della figlia Willow.

"Sarò sincero con tutti voi. Non sono mai stato così in pessima forma, nella mia vita" ha scritto la star di Men in Black.

La foto e soprattutto la frase dell'attore hanno generato delle reazioni molto affettuose da parte dei follower, che riconoscono comunque a Smith un fisico invidiabile in relazione all'età (52 anni).



Come scritto in precedenza, la famiglia di Will Smith è finita spesso sui giornali nelle ultime settimane: la moglie Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con il cantante August Alsina durante un periodo di crisi con il marito.

Di recente Willow Smith ha dichiarato di essere poliamorosa, parlandone proprio durante il Red Table Talk del padre Will.

Lo scorso anno Will Smith ha preso parte alla reunion di Willy, il principe di Bel Air e farà parte del cast di Emancipation, diretto da Antoine Fuqua.



In un'annata difficile e complicata come quella appena trascorsa, anche per il mondo dell'intrattenimento e del cinema in particolare, Bad Boys for Life è stato il film del 2020 con il maggior incasso.